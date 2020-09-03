По информации Дальневосточного УГМС, в связи с активизацией фронтальных разделов тайфуна «Майсак» и их воздействием на южные районы Хабаровского края наблюдается ухудшение погодных условий. Своё воздействие на регион он будет оказывать до 4 сентября 2020 года. В связи с этим прогнозируются сильные дожди, местами ливни, а также усиление ветра до 17-22 м/с. Однако после окончания тайфуна в крае сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, выпавшие дожди могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов. Также осадки повлияют на гидрологическую обстановку в крае. Прогнозируются дальнейшие подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.