АО «Дальневосточная генерирующая компания» уведомляет своих потребителей о том, что с 13 сентября 2020 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 №1164, в соответствии с которым не допускается включение в тариф затрат на выплату комиссионного вознаграждения банковским и платежным агентам при оплате за коммунальные услуги.

По решению региональных регулирующих органов начиная с октября 2020 года затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам, через которых потребитель проводит платеж за услуги теплоснабжения, были исключены из тарифа.

«Таким образом, регулятор исключил из тарифа затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам. Теперь при оплате коммунальных услуг через банковских и платёжных агентов потребитель будет вынужден самостоятельно оплачивать услуги операторов по приему платежей и переводу денежных средств, — пояснил заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. – Размер комиссии при этом устанавливается самостоятельно платежными агентами /банками. Если раньше при оплате квитанций за тепло и горячую воду затраты на вознаграждение агентам были включены в тариф и Дальневосточная генерирующая компания оплачивала вознаграждение агентам самостоятельно, то с октября 2020 года энергетики лишены финансовых источников и теперь потребители будут напрямую платить комиссию банкам и агентам».

Дальневосточная генерирующая компания является полностью регулируемой организацией и единственным источником покрытия затрат на ведение договоров теплоснабжения и предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению является утвержденный тариф. С октября текущего года при осуществлении оплаты за отопление и горячее водоснабжение потребитель будет оплачивать комиссию банкам и агентам за прием платежей. Способы оплаты за потребленные коммунальные ресурсы остается прежними.

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.