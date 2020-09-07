7 сентября на территории торгового центра «Экодом» начал работу стационарный пункт раздельного сбора вторсырья «Поляна». Инициаторами его открытия стали администрация города и краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы», при поддержке хабаровского завода «Балтики» — в рамках проекта по сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу».

Павильон предназначен для безвозмездного приема 10 категорий вторсырья — стекла, макулатуры, алюминия, жести, ПЭТ-бутылки, полипропилена, полиэтилена низкого и высокого давления (с обозначениями LDPE и HDPE), электронного лома, батареек. На каждой секции установлены соответствующие информационные таблички. На фронтальной стене павильона располагаются отверстия для размещения, внутри — емкости с вложенными сменными биг-бэгами. Обслуживают павильон волонтеры и штатный сотрудник. Организаторы рассчитывают еженедельно вывозить накопленные материалы на переработку силами региональных операторов-переработчиков.

Руководитель Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров:

«Хотелось бы, чтобы стационарный пункт стал центром притяжения не только для единомышленников, но и для тех, кто только думает присоединиться к раздельному сбору. Кроме приема вторсырья, мы будем проводить благотворительные и просветительские акции на этой площадке».

Благодаря появлению на парковке «Экодома» стационарного пункта раздельного сбора, утилизировать рассортированный мусор хабаровчанам будет проще и удобнее.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук:

«Сокращение объемов захоронения отходов на полигонах является приоритетным вопросом на сегодняшний день. В Хабаровске уже не первый год ведется работа по формированию системы раздельного сбора силами общественных организаций, с помощью компаний-производителей. В городе успешно работает общественный проект «Хабаровск – за раздельный сбор», в рамках которого организован прием вторсырья на переработку. А с помощью проекта компании «Балтика» «Принеси пользу своему городу» несколько лет расширяется сеть пунктов приема отходов для вовлечения их во вторичный оборот. Правильная сортировка и переработка отходов способны решить множество задач — улучшить экологическую обстановку, сохранить природные богатства. Кроме того, это дает возможность производителям получать сырье по выгодным ценам».

«Балтика»с 2013 года реализует проект «Принеси пользу своему городу». Его целью является формирование и развитие инфраструктуры раздельного сбора вторсырья и создание культуры обращения с отходами. В его рамках компанией вместе с партнерами установлено 150контейнеров в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Только в Хабаровске за 6 месяцев 2020 года было собрано более 3 тысяч тонн вторсырья, включая 526 тонн ПЭТ-тары, 482 тонны стеклянной бутылки и 99 тонн алюминиевой банки.

Собранные фракции дополнительно сортируются, прессуются и отправляются на предприятия-переработчики в Новосибирск, Омск и другие города. Переработанная ПЭТ-тара становится утеплителем или сырьем для производства ткани, из которой шьют одежду. Алюминиевая банка используется для производства новой тары, деталей для автомобилей или стройматериалов. Из переработанной макулатуры получают бумагу для газет, коробочный картон или крафт-бумагу.

Главный инженер Филиала «Балтика-Хабаровск» Олег Петров:

«Балтика» самостоятельно реализует принцип расширенной ответственности производителя, обеспечивая рециклинг отходов упаковки и сокращая экослед готовой продукции.К 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% всего выпускаемого нами на рынок объема тары. Мы благодарим наших потребителей, поддерживающих компанию в этой инициативе, придерживающихся принципов раздельного сбора и сдающих вторсырье на переработку!»