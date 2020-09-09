В правительстве края состоялся очередной оперативный штаб по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание провел и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Участники оперштаба обсудили текущую ситуацию. Сохранять масочный режим и социальное дистанцирование в торговых центрах и других общественных местах рекомендует Роспотребнадзор Хабаровского края. Управляющие компании торговых центров продолжат работу по проведению ИФА-тестирования сотрудников торговых центров в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет проработан вопрос о требованиях к допуску зрителей и их размещению в зрительных залах (площадках) театрально-зрелищных учреждений.

Также в школах необходимо продолжить бесконтактное измерение температуры тела. При любых признаках респираторно-вирусных заболеваниях ученикам рекомендовано оставаться дома.

— Мы сохраняем все меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения: усиленный дезинфекционный режим, масочный режим и социальное дистанцирование во всех общественных местах. Поэтому режим ограничения посещения больных в стационарах подведомственных лечебных учреждений остается актуален, — заключил Евгений Никонов, министр здравоохранения Хабаровского края.

Кроме того, сохраняют действие постановления главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю (от 01 июня 2020 г. № 19 и от 23 июня 2020 г. № 20) об обязательном режиме изоляции вахтовых и сезонных работников, прибывающих из иных субъектов Российской Федерации и муниципальных районов края. Лабораторное обследование на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР за два дня до выхода на работу (вахту) являются обязательной мерой для допуска к работе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки на территории Хабаровского края выявлено 57 новых случаев заболевания инфекцией. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом нового типа 10576 человек, выздоровели 8462 человек.