Сегодня градоначальник провел рабочее совещание с представителями городского департамента архитектуры, подрядчиком, который выиграл тендер на благоустройство «Березовой рощи», и парламентариями. Подрядчик пояснил, что строительство затягивается из-за плохой погоды и болезни водителя, доставляющего бригаду на площадку. Сергей Кравчук напомнил, что за срыв сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Я благодарю депутатов за активную гражданскую позицию, бдительный надзор над ходом строительства. Появление хорошего, красивого сквера в микрорайоне – наша общая задача, а, значит, мы все должны пристально наблюдать за ходом работ, чтобы впоследствии их результат никого не разочаровал. Я еще на прошлой неделе с объездом заезжал на улицу Мате Залки, где идет стройка, и уже тогда раскритиковал положение дел, но все мои замечания подрядчик, вижу, проигнорировал. Теперь на объекте ежедневно будут находиться сотрудники комитета администрации города по управлению Индустриальным районом: контролировать процесс и решать все возникающие вопросы. Мы должны как можно раньше открыть для жителей «Красной речки» зону отдыха, которую они так долго ждали», — сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, руководителю муниципальной службы заказчика объявили выговор за ненадлежащий контроль. Представитель компании-подрядчика в свою очередь заверил, что все работы будут завершены до 30 октября.

Напомним, что реконструкция сквера «Березовая роща» ведется в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы». Помимо этой территории в городе по нацпроекту благоустраивают еще четыре зеленых зоны: на улицах Сергеевской, Стрельникова, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо».