С 28 сентября по 4 октября в краевой столице за помощью к медикам с признаками этого заболевания обратились 533 жителя. В горздраве отмечают, что больше всего заразившихся выявлено в возрастной группе от 40 до 64 лет — 237 горожан, среди населения старше 65 лет — 158 человек, от 18 до 39 лет — 103 больных. Всего госпитализировано 335 хабаровчан. За минувшую неделю заболеваемость выросла на 174 случая. Всего за год внебольничной пневмонией заразились 10887 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А вот ситуация с заражением жителей краевого центра ОРВИ немного улучшилась. За прошлую неделю к врачам с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции обратился 4501 горожанин, что на 78 случаев меньше, чем за предыдущие семь дней. Эпидпорог превышен на 10,2 %.

«Заболеваемость находится на контролируемом уровне. Грипп в Хабаровск еще не пришел: не отмечено ни одного факта заболевания. Чтобы не пополнить ряды пациентов, хабаровчанам нужно одеваться по погоде, заранее поставить противовирусную прививку и строго соблюдать меры личной гигиены, а в случае заболевания не заниматься самолечением и обязательно обращаться за помощью к врачу», — рассказала консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

Напомним, что в Хабаровске продолжается вакцинация населения от гриппа. Противовирусную профилактику прошли уже более 143,2 тысячи жителей краевой столицы.