Почти полторы сотни специализированных дорожных машин прошли сегодня смотр во всех муниципальных предприятиях отрасли. Стройные шеренги тракторов, бульдозеров, грейдеров, самосвалов, МДК, фронтальных и тяжелых погрузчиков, песко- и реагенторазбрасывателей оценила компетентная комиссия. Стоит отметить, что в строю брутальных дорожных «монстров» свежей заводской краской выделялись приобретения МУП «Южного»: 2 фронтальных погрузчика «ZL-18» и 4 МДК на базе мощных КАМАЗов («машин дорожных комбинированных»: летом они – поливомоечные, зимой — пескоразбрасывающие). Также среди покупок два навесных отвала для больших фронтальных погрузчиков, новый пылесос и 2 нижегородских мусоровоза на базе автомобиля «ГазонNext». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Парад машинерии в МУПах «Южное» и «Восток» принял мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с хабаровскими журналистами. Он проинспектировал не только подготовленность дорожной техники к зимнему сезону: градоначальник осмотрел ремонтные цеха и закрома предприятий – оценил запасы противогололедных средств. Но особенно беспокоил градоначальника кадровый вопрос: достаточно ли в штате бульдозеристов, грейдеристов, механиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу в круглосуточном режиме. Выяснилось, что МУП «Южное» сбилось с ног в поисках оператора фронтального погрузчика и недостающего грейдериста: водители, умеющие виртуозно управляться с этими «мастодонтами», нынче нарасхват.

«Давайте объявления в прессу, переманивайте у подрядчиков, но чтобы механизаторов за неделю нашли и вакансии закрыли. Без грейдера зимой – никуда. Тем более что вы обслуживаете самую большую территорию Хабаровска – Центральный и Индустриальный районы: 158 километров дорог. У вас самый большой парк техники – 118 машин. Недопустимо, чтобы хоть одна единица простаивала», — дал наказ градоначальник и.о. директора МУП «Южного» Юрию Федасову.

Автопарк МУП «Восток», обслуживающего 100 километров Железнодорожного района города, гораздо скромнее – немногим более трех десятков машин, зато в его арсенале есть мощные роторы, а в том году появилась новая МДК. Вся техника исправна, коллектив механизаторов укомплектован полностью. Как сообщил мэру директор предприятия Валерий Егоров, для посыпки улиц МУП «Восток» заготовлено пока только 800 кубометров песчано-соляной смеси и 140 тонн технической соли. Из-за паводка с отгрузкой инертных материалов возникли проблемы.

«И это все?! Да вам этого хватит только на три снегопада! Проблему нужно немедленно решать и пополнить запасы. Сроку вам на это — неделя», — сказал Сергей Кравчук.

Валерий Егоров ответил, что вопрос уже решается: через 2-3 дня будет завезена еще тысяча кубометров песка, реагент подоспеет немного позже.

Подводя итоги смотра, мэр краевой столицы сказал:

«В целом вся техника к работе в зимних условиях готова, всем необходимым предприятия отрасли благоустройства обеспечены. Кадровые вопросы и небольшие проблемы с инертными и противогололедными материалами, уверен, будут решены в ближайшее время: соответствующие поручения руководителям предприятий я дал и обязательно спрошу за их исполнение по всей строгости. Зимой самое важное – обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта, поэтому при очистке дорог от снега и наледи в приоритете будут трассы, по которым пролегают пассажирские маршруты. Также при посыпке традиционно уделим особое внимание крутым спускам и подъемам, которых в Хабаровске немало. Что касается вывоза снега и средств, которые необходимо выделить на это из бюджета, будем думать: из-за пандемии COVID-19 этот финансовый год муниципальной казны выдался тяжелым».

Также мэр призвал хабаровских автомобилистов поскорее сменить летнюю резину на личных авто на зимний вариант: первый гололед в краевой столице отмечен уже сегодня, снегопады – не за горами, поэтому позаботиться о личной безопасности и благополучии остальных участников дорожного движения хабаровчанам нужно сейчас.

Как было отмечено в ходе объезда, на сегодняшний день в общей сложности городские предприятия благоустройства заготовили 65 тонн противогололедного реагента, 460 тонн технической соли, 9,5 тысяч кубометров песчано-соляной смеси, и 6 тысяч кубометров песка. Этих запасов хватит для того, чтобы встретить во всеоружии не один десяток снегопадов, но они еще будут пополняться: дополнительные партии соли и реагента уже отгружены для Хабаровска поставщиками и прибудут в город до конца текущего года. В случае мощных циклонов, единовременно на улицы краевой столицы для снегоуборки смогут выходить 130 единиц техники МУПов.