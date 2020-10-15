Министерство жилищно-коммунального хозяйства края объявило конкурс на выбор компании-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хабаровском районе. Эта территория относится к зоне №3. Всего регион поделен на 19 зон, в которые входят различные муниципалитеты, где предстоит наладить сбор и вывоз твердых коммунальных отходов через регионального оператора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Конкурс начался с 8 октября. Торги проходят на онлайн-площадке https://torgi.gov.ru. Там размещена вся необходимая документация для будущего оператора. Будем ждать ответа от наших предпринимателей. Сейчас в Хабаровском районе скапливается до 25 тысяч тонн отходов в год, есть с чем работать, — отметили в министерстве.

Напомним, что в июле этого года тоже через конкурс краевые власти определили оператора для зоны №1, включающей Хабаровск и район имени Лазо. Услуги населению там будет оказывать компания ООО «ТСК ФЕСТ». Министерство ЖКХ заключило с ней специальное соглашение. По нему компания «ТСК ФЕСТ» должна начать работать до 1 декабря 2020 года.

— Сейчас в крае, помимо Хабаровска, оператор также выбран по зоне №2 — это Комсомольск-на-Амуре. Организация будет обслуживать город, а также 5 поселков Комсомольского района. По остальным зонам из-за того, что пока не получается узаконить действующие свалки, предприниматели не спешат выходить на конкурсы и заниматься обращением с мусором. Сейчас в регионе есть только два официальных полигона, куда можно вывозить отходы – один расположен в районе имени Лазо, другой – в Советской Гавани. Поэтому расходы на транспортировку огромные, что и отпугивает коммерсантов. Документы по легализации других свалок, куда можно возить отходы, рассматривает Минприроды РФ, но пока положительных заключений не получено, — уточнили в краевом минЖКХ.

В ближайшие несколько месяцев в регионе все же планируют определить региональных операторов по Верхнебуреинскому, Ванинскому и Советско-Гаванскому районам. По остальным территориям конкурсы на отбор операторских компаний пока объявляться не будут, поскольку там нет узаконенных полигонов. В трех районах — в Солнечном, Амурском и Вяземском — их собираются построить. В других — министерство предлагает поставить мусоросжигательные установки. В качестве эксперимента первая такая установка может появиться в районе имени Полины Осипенко.

Напомним, что целью так называемой «мусорной» реформы и нацпроекта «Экология», по которому она проходит, является создание в России современной системы обращения с отходами. Главная идея — как можно меньше мусора должно направляться на захоронение и как можно больше — на обработку и повторное использование в производственном цикле. Для этого в Хабаровском крае с 1 марта 2020 года вступил в силу новый порядок накопления твердых коммунальных отходов, предусматривающий раздельный сбор мусора. Заключено концессионное соглашение о строительстве под Хабаровском мощнейшего мусоросортировочного комплекса стоимостью 1,4 млрд рублей и с возможностями по переработке до 260 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Завод возьмет на себя сортировку всего мусора, собираемого в Хабаровске, а 50% отходов пустит на вторсырье.

— Сегодня в регионе есть все возможности для вхождения в «мусорную» реформу. Разработана нормативная база, созданы производственные мощности, запущены конкурсы на отбор операторов. Вопрос сводится к легализации ряда действующих полигонов и строительству новых объектов. Тогда можно будет утвердить экономически обоснованные тарифы и начать работать. Поэтому ждем решения федеральных структур. Если говорить про население, то люди уже приняли идею о раздельном сборе мусора. Об этом говорит тот факт, что контейнеры для раздельного сбора сейчас ставят практически повсеместно и они активно заполняются, — подчеркнули в министерстве ЖКХ края.

Пока обращение с твердыми коммунальными отходами в регионе идет по старой схеме: мусор вывозится на существующие полигоны, часть его перерабатывается. По показателям национального проекта «Экология», установленным региону, в Хабаровском крае нужно было направлять на обработку 12% отходов, а 7% — на утилизацию. Сейчас эти цифры достигнуты. В этом году субъект должен увеличить объемы обработки мусора до 33%, а утилизации — до 17%.