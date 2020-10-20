Несмотря на непростую ситуацию в производственном секторе, связанную с распространением COVID – 19 и действовавшими ранее ограничениями, краевые производители наращивают объемы выпуска продуктов питания и напитков. Это связано с тем, что местная продукция стала более востребованной на внутреннем рынке. Расширяются поставки и в соседние регионы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отмечают в краевом минсельхозе, по итогам работы за 9 месяцев 2020 года объём промышленного производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составил 14,5 млрд рублей. Это на 2,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— На 33,3 % увеличены объемы выпуска сливочного масла. В основном речь идет о Переяславском молочном заводе и предприятии ДАКГОМЗ, которые экспортируют свою продукцию в соседние регионы. На 66,3% увеличен объем производства безалкогольных напитков, на 14% — мороженого, на 8,4% – макаронных изделий. Также отмечен рост производства сыров и творога, кисломолочных продуктов, — отметили в краевом минсельхозе.

Всего в пищевой и перерабатывающей промышленности края работает 301 предприятие различных форм собственности. В отрасли занято около 7 тысяч человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1700 наименований, в том числе 155 наименований продукции лечебно-профилактического и функционального назначения.

Предприятия отрасли также участвуют в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Речь идет о странах АТР, в которые экспортируется молоко, растительное масло, мороженое, мёд, соки и сокосодержащие напитки. Так, экспорт соков из Хабаровского края с начала года вырос на 3,8%.