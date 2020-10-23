С 5 по 19 октября в краевой столице был комплексно очищали город от «визуального мусора». Эту работу провели сотрудники жилищных организаций, предприятий благоустройства, полицейские, общественники и энергетики. Общими усилиями им удалось ликвидировать несколько тысяч листовок, размещенных на фасадах зданий, опорах линий электропередач, тепловых сетях, трансформаторных подстанциях, деревьях и других объектах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Последние несколько недель работа по очистке города от незаконной рекламы была усилена. Удалось активизировать энергетиков и жилищников, на объектах которых обычно размещается достаточно много нелегальных листовок и надписей. Наша цель — сделать так, чтобы организации своевременно убирали «визуальный мусор», а не дожидались штрафов. Некоторое время мы даже не привлекали к административной ответственности балансодержателей конструкций, а направляли им только предостережения — всего более 200 штук», — рассказала и.о. начальника городского управления административно-технического контроля Маргарита Найда.

Сейчас в Хабаровске готовится к запуску система «Автодозвон», которая должна помочь в борьбе с незаконными объявлениями. Программа будет постоянно звонить по телефонам, указанным в листовках. Первую партию номеров планируют ввести в систему с объявлений, расклеенных на столбах предприятий АО «Хабаровская Горэлектросеть» и МУП «Горсвет».

«Чтобы звонки прекратились, человек должен будет обратиться в городское управление административно-технического контроля с доказательствами демонтажа своей незаконной рекламы. Далее в отношении него будет составлен протокол об административном нарушении, после чего номер удалят из системы «Автодозвон», — отметила Маргарита Найда.

Напомним, что на сегодняшний день за нарушения правил благоустройства предусмотрены штрафы: в отношении физических лиц — от 500 до 2,5 тысяч рублей, должностных лиц — от 3 до 7 тысяч рублей, юридических — от 25 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается. В прошлом году с нарушителей правил благоустройства в Хабаровске было взыскано 18 миллионов рублей, в этом году более 7,3 миллиона рублей. Эти средства поступили в бюджет города.