К 1 декабря в Хабаровске и районе им. Лазо приступит к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – «ТСК ФЕСТ». С этого момента там услуга по вывозу мусора выйдет из состава жилищных и станет коммунальной. Как только это произойдет, управляющие компании должны исключить фактические расходы по обращению с ТКО из квитанции. В частности, из размера платы за содержание жилого помещения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Когда заработает регоператор, его услуги будут оплачиваться по отдельной строке в квитанции. При этом есть вероятность, что управляющие компании занизят реальные затраты на вывоз мусора и исключат из платы за содержание жилья меньше, чем нужно. Сейчас с одного квадратного метра за вывоз мусора взымается от 2,2 до 9,5 рублей. То есть, к примеру, в типовой двухкомнатной квартире 50 кв. метров размер платы за мусор составляет от 110 до 475 рублей. На такую сумму и должна сократиться строка в квитанциях, которая обычно обозначается: «Плата за содержание жилья», — пояснили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы управляющие компании правильно исключили плату за вывоз мусора из стоимости своих услуг, а граждане могли лучше разобраться в этом вопросе, министерство ЖКХ подготовило методические рекомендации. С ними можно ознакомиться на сайте ведомства. Кроме того, главному управлению регионального государственного контроля и лицензирования правительства края поручено проследить за тем, как будет выведена плата за мусор из жилищной услуги.

— Для того чтобы исключить расходы на ТКО из квартплаты, общее собрание собственников проводить не нужно. Управляющие компании сделают это самостоятельно. Но при этом они должны известить собственников об изменении размера платы не менее чем за 10 дней до начала работы регоператора. По требованию жильцов, УК обязаны представить документы, подтверждающие обоснованность расчетов, — уточнили в минЖКХ края.

Напомним, 19 октября в крае были утверждены новые нормативы накопления ТКО для разных категорий потребителей. По ним будет рассчитываться плата за услуги регоператора. При этом для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанавливаются две расчетные единицы: проживающие и квадратные метры площади помещения. До 31 декабря 2021 года плата за обращение с ТКО будет взиматься исходя из площади помещения, а с 1 января 2022 года – исходя из количества проживающих в нем.