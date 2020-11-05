Профессиональные спортивные команды «СКА-Нефтяник» и «Амур» проведут домашние матчи без болельщиков.

С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В частности, вводятся ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса, принято решение о проведении домашних матчей команд «Амур» и «СКА-Нефтяник» без болельщиков. Билеты на домашние матчи можно сдать в местах приобретения.

Для всех болельщиков и любителей этих видов спорта будет организована прямая трансляция на телеканале «Губерния».

Отметим, что 13 ноября ХК «Амур» встретится с «Динамо» из Минска, проведет игры 15 и 17 ноября с омским «Авангардом», а 19 ноября состоится матч с магнитогорским «Металлургом».

Первый домашний матч «СКА-Нефтяник» проведет 7 ноября против «Мурмана», 10 ноября противостоять хабаровчанам будут московское «Динамо», 14 ноября — сыктывкарский «Строитель», и кировская «Родина» 17 ноября.