До конца года в Хабаровске откроется новое предприятие по переработке твердых коммунальных отходов. Завод компании «ДВ Сеньхе» будет из макулатуры производить толстослойный картон. Из-за пандемии сроки запуска производства сдвинулись, планировалось начать работать еще осенью. Однако сейчас оборудование запущено и идет тестирование готовой продукции. Промышленное производство начнется, как только будут достигнуты необходимые стандарты качества изделий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Завод будет перерабатывать макулатуру марки МС-5б. Необходимое вторсырье предоставит головная компания «Чистая планета», которая уже не первый год занимается сбором и переработкой макулатуры, пластика в Хабаровском крае. Фирма работает как с населением в жилмассивах, так и с юридическими лицами региона и соседних субъектов, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве сообщили, что на заводе будут производить толстослойный картон в роликах. Он широко применяется при производстве различных материалов. Кроме того, спрос на такой картон постоянно растет как на территории России, так и в Китае.

«ДВ Сеньхе» рассчитывает выйти на плановые показатели в первой декаде 2021 года. При этом объем перерабатываемой на заводе макулатуры составит 2,2 тысячи тонн в месяц. Из вторсырья ежемесячно планируется выпускать не менее 2 тысяч тонн готовой продукции.

— Запуск подобных производств, а также расширение уже существующих производственных мощностей на предприятиях позволит достичь показателей, установленных региону нацпроектом «Экология». Так, к 2024 году в Хабаровском крае не менее 358 тысяч тонн (74%) отходов в год должно направляться на сортировку, а не менее 39% из них – на вторичную переработку, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Хабаровском крае, как и по всей стране, по нацпроекту «Экология» сейчас проходит реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Основной целью преобразований является переход к такой схеме работы, при которой как можно больше отходов будет попадать на вторичную переработку и как можно меньше – на полигоны для захоронения.