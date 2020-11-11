Зимние ледовые забавы будут доступны всем хабаровчанам, но спортсмены станут тренироваться с учетом ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19. Как рассказал начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов, в этом году горожане смогут «резать лед» на площадках трех муниципальных стадионов — «Нефтяника», «Юности» и «Зари», краевого стадиона «Арсенал» (на каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек), на катках парков «Динамо», Гагарина и Гайдара, а также на семидесяти дворовых хоккейных коробках. И, конечно же, любители быстрого скольжения смогут кататься вволю на «народном» катке, который будет обустроен на хабаровской набережной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Заливка катков в краевой столице начнется с наступлением устойчивых морозов. Отмечу, что в текущем году из-за распространения COVID-19 юные хоккеисты и конькобежцы, занимающиеся в спортсекциях, смогут приступить к занятиям только с учетом всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора. На тренировки будут собираться не более 25 ребят одновременно, поэтому графики занятий будут скорректированы», — сказал Леонов.

Также он отметил, что, несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, город постарается сохранить для хабаровчан стоимость билетов на посещение муниципальных катков на прошлогоднем уровне (в 2019-м она составляла от 100 до 130 рублей). Если повышение расценок и произойдет, то очень незначительное, чтобы они по-прежнему оставались приемлемыми для хабаровчан любого уровня достатка.