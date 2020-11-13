Мэрия готовит обращение к собственнику земельного участка у кинотеатра «Гигант» с предложением привести в порядок, либо убрать уродливый ларек, на который жалуются горожане.

В социальных сетях хабаровчане активно высказываются о том, что эта шаурмичная, появившаяся на улице Муравьева-Амурского недавно, портит облик исторического центра краевой столицы. Как сообщили в городском департаменте муниципальной собственности, земельный участок, на котором располагается киоск, находится в краевой собственности и сдается в аренду ООО «Телеком», которому принадлежит кинотеатр «Гигант». Последний, в свою очередь, передал землю в субаренду предпринимателю под размещение нестационарного торгового объекта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В октябре мы обратили внимание, что кисок выходит за границы участка, на котором должен находиться, и располагается на муниципальной земле. Наши специалисты встретились с предпринимателем, все ему объяснили. После этого – в первых числах ноября — торговая точка была перенесена на ту территорию, на которой и должна стоять – на землю кинотеатра. На этом наши полномочия заканчиваются», — сообщила заведующая сектором муниципального земельного контроля Снежана Лазарева.

В городском управлении торговли отметили, что никаких разрешений на установку данного киоска не давали.

«Если земельный участок находится в чьей-то собственности, то установка нестационарных торговых объектов с муниципалитетом не согласовывается. Полномочия по проверке использования территории в этом случае находится у Росреестра», — сообщила начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы Елена Тринцукова.

В профильном управлении мэрии также отметили, что в настоящее время готовится обращение в адрес руководства ООО «Телеком» с предложением привести в порядок киоск или вовсе убрать его с «красной линии».