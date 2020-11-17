На фоне снижения налоговых поступлений, вызванных пандемией COVID-19, мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил продолжить поддержку малого и среднего предпринимательства краевой столицы.

«В этом году убытки муниципальной казны составят как минимум 850 миллионов рублей. Это огромная сумма. Она сопоставима со строительством, к примеру, двух детских садов. Безусловно, из-за таких потерь придется отказаться от проведения ряда мероприятий, еще раз пересмотреть и оптимизировать расходы по всем сферам. Мы этим уже занимаемся. Также в сложившейся непростой ситуации нам необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить малый и средний бизнес, который дает Хабаровску и рабочие места, и услуги, и налоги. Треть всех фискальных поступлений в городской бюджет – это как раз МСП. В связи с этим предлагаю возобновить работу Ситуационного центра по поддержке бизнеса в условиях COVID-19 с 1 декабря. Тем более что сами предприниматели оценивают его деятельность весьма положительно», — отметил на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Градоначальник также предложил разработать дополнительные меры поддержки хабаровской бизнес-сферы — сверх тех, что уже были внедрены благодаря работе Ситуационного центра. Напомним, что он был создан в марте текущего года в условиях пандемии. В нем около полугода работали 18 человек: специалисты управлений городской администрации, курирующие предпринимательскую деятельность, и бизнесмены. Совместно ими было разработано 15 инструментов поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19: здесь и льготы по аренде имущества, и отсрочка платежей по рекламным конструкциям, и упрощенный порядок размещения «летних веранд», и снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, и снижение на 50% ставки земельного налога, приостановление муниципального контроля и многое другое. Одним из индикаторов позитивной работы Ситуационного центра стало то, что по состоянию на 1 июля в городе зарегистрировано 33 958 малых и средних предприятий, что на 3% больше, чем на 1 января 2020 года.