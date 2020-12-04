Михаил Дегтярев поддержал инициативу краевого совета по предпринимательству. При подготовке постановления правительства № 522, было учтено мнение бизнес сообщества о послаблении ограничительных мер для предприятий общественного питания. В документе сказано, что кафе и рестораны, а также другие предприятия, оказывающие услуги общественного питания, всех форм собственности могут осуществлять свою деятельность после 23:00. А именно: отпускать продукцию гражданам на вынос, и осуществлять доставку блюд. При этом обслуживание гостей в залах предприятий общественного питания должно быть приостановлено не позднее 23:00. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 4 декабря.

Как сообщил заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Андрей Веретенников, в крае сегодня работает 1560 предприятий общественного питания, и около 80% из них осуществляют доставку готовых блюд населению. Значительная часть предпринимателей до введённых ограничений осуществляли реализацию своей продукции после 23:00.

— В это непростое для бизнеса время очень хорошо, что наше предложение о смягчении ограничительных мер было услышано и поддержано. Это действительно важно. Во-первых, мы отвечаем на запрос жителей, которые привыкли в позднее время пользоваться услугами доставки готовых блюд. Во-вторых, даём предприятиям общественного питания дополнительную возможность увеличения доходов. Учитывая, что приближаются новогодние праздники, а кафе и рестораны работают до 23:00, мы полагаем, что спрос на реализацию блюд на вынос и доставку будет востребован, — сказал Андрей Веретенников.

Напомним, что постановлением правительства края также разрешено вернуться к очному формату работы музеям и библиотекам. Они будут принимать посетителей по предварительной записи с учетом индивидуального или семейного посещения с соблюдением строго масочного режима и социальной дистанции.