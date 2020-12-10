335 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 489 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 315
Комсомольск — 14
Хабаровский район — 4
им. Лазо район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 291 койка. Свободно 415. На лечении находится 38 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 926 человек. В том числе 2876 стационарно, 3050 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 589 случаев Covid-19. 21 491 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 10.12.2020в 09:00. В рубриках: Медицина.
- Михаил Дегтярёв поздравил профессора ДВГМУ с присвоением почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
- ОРВИ и COVID-19 не хотят отпускать хабаровских школьников
- Внеурочные предновогодние состязания
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 337 новых случаев COVID – 19
- Прививки от гриппа в Хабаровске получили более 166 тысяч жителей всех возрастов