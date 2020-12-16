Уже на этой неделе краевые театры и филармония сообщат дату возобновления деятельности. Накануне на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID – 19 принято решение об открытии учреждений культуры и спортивных объектов со зрительской загрузкой не более 30 процентов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Напомним, работа театров, филармонии и цирка была приостановлена с 1 ноября. Также согласно постановлению регионального правительства было отменено проведение Всероссийских, межрегиональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятий с участием двух и более городских округов или районов до особого распоряжения.
— В ближайшее время откроется продажа билетов на спектакли, показы и концерты краевых театров и филармонии. Жители и гости Хабаровского края могут оставлять заявки на приобретение билетов на декабрьские культурные события, позвонив по телефону в учреждение или на сайте. О дате открытия театров и залов филармонии станет известно на этой неделе, — сообщили в министерстве культуры края.
В начале декабря работу в очном формате возобновили музеи и библиотеки. Сейчас учреждения культуры принимают посетителей по предварительной записи с учетом индивидуального посещения, либо в составе семьи. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Эта запись была опубликована 16.12.2020в 15:24. В рубриках: Культура.
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