С 1 февраля в Хабаровском крае изменяется порядок оплаты проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Будут доступны два варианта расчёта: социальной транспортной картой (СТК) либо бесконтактной картой «Мир» любого банка. При этом объем поездок останется прежним – в пределах установленного лимита, пояснили в министерстве социальной защиты населения края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты. Если гражданин решит пользоваться банковской картой, то проезд он оплачивает собственными средствами с последующим возмещением затрат. Средства в пределах установленного лимита ему перечислят в следующем месяце на эту же карту. Условия использования социальной транспортной картой остались без изменений, — рассказали в профильном ведомстве.

Заявления от населения о предоставлении проезда с применением соответствующей карты принимаются в центрах социальной поддержки населения с декабря 2020 года. Только за последнюю рабочую неделю в Центры поступило около 90 заявлений. Подать заявление можно также в офисах МФЦ, почтовым отправлением или на региональном портале Услуги27.

— При этом одновременно можно использовать СТК и карту «Мир», но только в пределах установленного лимита. Так, для реабилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей — 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составляет 300 рублей, — подчеркнули в министерстве.

Региональным льготникам проезд по картам предоставляется по их выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер которой составляет от 748,80 до 1060,80 рублей в зависимости от льготной категории. Для федеральных льготников эта мера поддержки является дополнением к ежемесячной выплате, установленной федеральным законом.

Подав заявление о выдаче карты с 1 по 15 число месяца, льготники смогут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца. Услуга действует на 137 маршрутах городского и пригородного сообщения.