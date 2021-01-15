Как сообщил заместитель директора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав И Ин Су, ряд хабаровских «самостроев» уже снесен или частично демонтирован по решению судов. Речь идет о 7 объектах. Больше не существуют нежилое здание по улице Калинина,1, индивидуальные жилые дома в переулке Корсаковском,13 по улице Энтузиастов,13, пристройка к котельной на улице Краснореченской,92. Демонтированы конструкции автосервиса по улице Шелеста, 8, незаконно надстроенный второй этаж частного дома по улице Известковой, 34 и пристройка к общежитию «Дальэнергомаша» по улице Ленинградской,18. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По словам спикера, по решению судов открыто исполнительное производство о сносе (или частичном демонтаже) еще 10 построек. В их числе: шестиэтажное здание в переулке Конечном, два кафе — по улицам Пионерской и Медовой, двухэтажное недостроенное здание неизвестного назначения по улице Аэродромной, пристройки к ресторану в переулке Батарейном и к кафе на Аэродромной, двухэтажный многоквартирный дом по улице Донецкой и нежилая постройка по улице Воронежской. Также по решению суда нынешний владелец бывшего кинотеатра «Амур» по улице Известковой, незаконно расширивший здание, будет обязан привести его в первозданный вид.

«В ходе проведенных в прошлом году проверок были выявлены 7 объектов с признаками самовольного строительства и реконструкции. К примеру, на земельном участке на пересечении улиц Тверской и Украинской, не предназначенном для этого, предприимчивые граждане безо всякого на то официального разрешения отстроили автосервис и гараж. Информация о нецелевом использовании земли уже направлена нами в Росреестр для принятия мер, идет сбор и подготовка необходимых материалов, на основании которых будет решена дальнейшая судьба этих «самостроев». На улице Воронежской без каких-либо законных оснований развернулось строительство 4-х этажного объекта неизвестного назначения. Материалы об этом были направлены департаментом в комитет государственного строительного надзора правительства Хабаровского края, который уже проводит по этому факту административное расследование. Одна из горожанок решила самовольно построить себе частный дом на улице Уборевича и уже возвела его каркас, который пришлось снести. Теперь она оформляет свое намерение отстроить коттедж в законном порядке. Незаконно построенный жилой дом мог появиться и на улице Краматорской, но, по предоставленной нами информации, краевым комитетом госстройнадзора была проведена внеплановая проверка и приняты меры административного воздействия. Теперь строительство не ведется. Отмечу, что всю работу по борьбе с самовольно построенными или реконструированными объектами муниципалитет ведет в тесном контакте с надзорными и судебными органами. В рамках своих полномочий мы можем обнаружить «самострой», собрать данные о нем и направить их в структуры, уполномоченные, в соответствии с законодательством, принять меры по этому факту и привлечь к ответу нарушителей», — рассказал Вячеслав И Ин Су.

Также он подчеркнул, что в 2021 году выявление самовольных построек обязательно продолжится, ведь зачастую такие строения уродуют облик города, нарушают его архитектурный ансамбль и занимают землю, которая могла бы быть использована под строительство социальных, культурных или спортивных объектов.