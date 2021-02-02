По линии Федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принято решение о начале выплат компенсаций дольщикам, которые вложили средства в строительство домов компаний «Лазурит» и «Техмонтаж» в Хабаровске. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета фонда, специалисты которого оценивали в том числе возможность выделения средств достройки этих объектов.

В министерстве строительства края разъяснили порядок организации выплат. Компенсацию имеют право получить только физические лица. Для дольщиков «Лазурита», где количество участников составляет 16 человек, предусмотрена сумма почти 100 млн рублей, для участников долевого строительства «Техмонтаж» (15 человек) – почти 53 млн рублей.

Денежные средства, которые получат граждане, поступают из двух источников: краевой бюджет и ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», доля края – 16% от общей суммы финансирования.

Чтобы получить компенсацию гражданину необходимо обратиться в фонд через сайт фонд214.рф с заявлением и приложить необходимые документы. После их проверки специалисты связываются с заявителем и в течение 10 дней производится выплата, объем которой определяется исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения.

— В ближайшее время еще по четырем домам компании «Диалог» мы ожидаем получение решения наблюдательного совета фонда. Речь идет не о выплатах компенсаций, а о достройке, так как дома находятся в высокой степени готовности. Работы планируется возобновить в этом году. Для этого потребуется около двух млрд рублей. Средства будут также изысканы из федерального и регионального бюджетов, – рассказал генеральный директор Фонда Хабаровского края по защите прав участников долевого строительства Сергей Желонкин.

В сегодняшних условиях участников долевого строительства от нерадивых застройщиков защищает федеральное законодательство. Новые объекты возводятся с применением эскроу-счетов. Дольщики отдают свои деньги не застройщику, а в банк, который перечисляет средства компании только по факту ввода домов.

— Сегодня в крае возводится около 600 тысяч квадратных метров жилья. Примерно треть проводится через эскроу-счета. В 2021 году эта доля достигнет 50 %, — отмечает начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

Напомним, что в начале января было подписано дополнительное соглашение между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков. Речь идет о восстановлении прав более чем 700 пострадавших участников долевого строительства, которые вложили свои средства в покупку жилья в 11 домах у 6 застройщиков.

Напомним, что привлечь федеральные средства к решению проблем обманутых дольщиков удалось благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России, в ходе которых были достигнуты соответствующие договоренности.