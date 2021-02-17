Сегодня глава краевой столицы провел совещание по снегоуборке с руководителями структурных подразделений муниципалитета. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», за минувшие сутки в Хабаровске выпало 20 миллиметров осадков, что в полтора раза больше месячной нормы. Сейчас циклон, бушевавший весь вторник, покидает город и смещается на восток страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отметил градоначальник, ночную смену дорожные службы отработали удовлетворительно. Все основные трассы и пути движения общественного транспорта были расчищены от снега и посыпаны песком. Сегодня днем в снегоуборке будут задействованы 70 единиц техники и 65 дорожных рабочих.

«Сейчас необходимо сделать упор на расчистку остановок общественного транспорта и снежных валов, которые мешают заезду на внутридомовые территории. Службам благоустройства также нельзя забывать про частный сектор и отдаленные городские кварталы. Если есть необходимость, то муниципальные предприятия, к примеру, «Водоканал», могут выделить свою технику по запросам комитетов по управлению районами», — сказал Сергей Кравчук.

Особое внимание мэр поручил уделить приведению в порядок хабаровских дворов. Задача управляющих компаний — мобилизовать весь младший персонал и направить его на расчистку дорожек, входов в подъезды, подходов к контейнерным площадкам и газгольдерам.

«Еще один из насущных вопросов – мотивация коммерческих предприятий на уборку территорий, находящихся в зонах их ответственности. Пока мы наказывать никого не будем, но если предприниматели не организуют процесс в ближайшее время, придется привлекать руководителей к административной ответственности», — добавил глава Хабаровска.

Также в ходе совещания было отмечено, что к оперативной работе по ликвидации последствий снегопада требуется привлечь ГИБДД, которая должна повлиять на автомобилистов, ставящих свои машины на парковку в неположенных местах, из-за чего снегоуборочная техника не смогла очистить некоторые участки улично-дорожной сети.

«В течение одного-двух дней город должен быть приведен в порядок. В пятницу проконтролируем результаты снегоуборки и направим силы муниципалитета туда, где обнаружатся проблемы», — резюмировал Сергей Кравчук.

Напомним, что со вчерашнего утра все профильные городские службы занимались ликвидацией последствий обильных осадков, которые принес в краевую столицу снежный циклон. В ночь с 16 на 17 февраля на очистке хабаровских автотрасс работало 40 единиц техники: грейдеры, комбинированная техника, роторы.