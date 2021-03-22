C 22 марта по 1 мая 2021 года министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края начало прием документов для признания субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) Хабаровского края социальным предприятием.

— В Хабаровском крае активно продвигаются идеи социального предпринимательства: начиная от формирования позитивного образа и заканчивая предоставлением услуг по продвижению продукции социальных предприятий. С 2021 года в рамках Национального проекта поддержки МСП предусмотрена целевая субсидия в виде грантов на поддержку социальных предпринимателей края в размере 10 млн рублей. Главным условием получения гранта является 100%-ое софинансирование со стороны предпринимателя, а максимальная сумма гранта составит 500 тысяч рублей, — пояснили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Напомним, на статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, которые заняты в следующих видах деятельности: деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества, трудоустройство социально уязвимых категорий населения, реализация продуктов и услуг, а также производство товаров (работ, услуг) для социально уязвимых категорий населения.

Перечень социальных предприятий ежегодно формируется министерством инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края. В 2021 году перечень формируется по состоянию на 1 июля 2021 года. Информация об отнесении СМСП к социальным предприятиям включается в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на сайте ФНС России.

Чтобы получить статус социального предприятия, предпринимателю необходимо представить пакет документов любым удобным способом.

Полная информация о пакете документов и порядке подачи размещена на сайте министерства инвестиционного развития и предпринимательства края.