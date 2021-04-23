Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, с рабочим визитом посетил Ванинский район, ознакомился с работой местной центральной районной больницей. Там за счет средств краевого бюджета недавно был установлен современный 32-срезовый компьютерный томограф. Его стоимость составила 27 миллионов рублей. Он будет запущен в эксплуатацию после получения лицензии на соответствующую деятельность.

— Установка такого современного томографа – важное и значимое событие. Он оснащен хорошим программным обеспечением, обучение прошел специалист, который будет на нем работать. Сейчас мы в стадии получения лицензии. Диагностировать здоровье жителей нашего района станет легче: теперь не придется отправлять пациентов на лечение. Все будем делать в нашем родном районе, ведь благодаря последнему слову техники мы сможем проводить все виды исследований, — рассказал Сергей Маслов, главный врач КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница».

Как сообщили в краевом минздраве, по программе модернизации первичного звена в 2021 году в Хабаровском крае установят 2 компьютерных томографа: в Клинико-диагностическом центре Хабаровска и в Бикинской районной больнице. По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями также планируется закупка КТ в краевую клиническую больницу №1 имени профессора С.И. Сергеева.

— За последний год с одобрения Михаила Дегтярева в медицинских организациях крае прошел ряд дооснащений современным тяжелым оборудованием. Из последнего – в КДЦ Комсомольска-на-Амуре, в городской больнице №10 г. Хабаровска. Стоимость каждого томографа порядка 25 миллионов рублей. На текущий момент идет монтаж в городской поликлинике №3 Хабаровска, а к середине лета будет запущен томограф в Городских больницах №2 и №4 в Комсомольске-на-Амуре. Мы получим серьезную государственную сеть томографов, которые связаны единой информационной системой. Так, специалисты из Ванино смогут обратиться за вторым мнением к коллегам Хабаровска. А из Хабаровска – связаться с Московским научно-практическим центром радиологии. Такая схема будет работать на благо здоровья наших жителей, — резюмировал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, на выступлении коллегии минздрава Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края озвучил основные направления деятельности по программе модернизации первичного звена. В нее также вошло приобретение 591 единицы медицинского оборудования на сумму 908,1 млн рублей.