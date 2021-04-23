Сезон дачных перевозок стартует завтра, 24 апреля, в Хабаровском крае. Всего в текущем году запланировано 20 маршрутов для доставки жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на дачные участки. По сообщению министерства транспорта и дорожного хозяйства края, стоимость проезда и графики движения остались на уровне прошлого года.

Для обеспечения мобильности граждан в дачный сезон в Хабаровске будет задействовано 13 пригородных маршрутов, еще 7 в Комсомольске-на-Амуре. С расписанием можно ознакомиться во вложении.

– Расписания движения автобусов будут размещены на начальных и конечных остановочных пунктах, в средствах массовой информации, на сайте министерства и администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в социальных сетях. На сегодняшний день специалистами министерства произведён осмотр транспорта и санитарное состояние всех остановочных пунктов, – пояснили в профильном ведомстве.

В настоящее время балансодержатель комсомольских дорог в лице администрации города принимает меры по восстановлению дорожных условий, отвечающих требованиям безопасности для выполнения регулярных перевозок по маршруту № 109 сообщением «пл. Волорадского – Сады «Бочин».

Напоминаем, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пассажирам рекомендуется соблюдать масочный режим и использовать дезинфицирующие средства. Вопросы организации перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения можно направить в диспетчерские службы.

Телефон диспетчерской службы ООО «РусАвто» по Хабаровскому направлению – 8 (914) 425-03-85, ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре» по Комсомольскому направлению – 8 (924) 101-06-84.