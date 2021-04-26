Совместный рейд по выявлению неплательщиков провели сотрудники комитета по управлению районом, ГИБДД, федеральной налоговой службы, районного отдела службы судебных приставов. Он прошел в районе площади им. Ленина.

Совместные рейды проходят на регулярной основе и направлены на информирование горожан о необходимости своевременно оплачивать имущественные налоги. В ходе мероприятия, которое прошло накануне, проверили 32 автолюбителя. Через ведомственные базы данных удалось выяснить, что один из них имел задолженность по транспортному налогу, еще 2 человека имели не оплаченные штрафы ГИБДД.

«В среднем в рамках одного рейдового мероприятия выявляется до трех должников. Кроме того, автовладельцы должны помнить, что при передаче автомобиля в пользование по доверенности обязанность уплаты транспортного налога остается у фактического владельца транспорта. Данная плата перестает начисляться собственнику с момента снятия автомобиля с учета в регистрирующих органах. Эти элементарные вещи зачастую и становятся причиной задолженности», — рассказала ведущий специалист экономического сектора комитета по управлению Центральным районом Наталья Швойницкая.

Подобные мероприятия проводятся во всех районах города. За неуплату имущественных налогов приставы-исполнители могут арестовать средство передвижения, недвижимость, бытовую технику и другие ценные вещи. Проверить наличие задолженности жители Хабаровска могут в Интернете в личном кабинете на сайте nalog.ru и gosuslugi.ru.