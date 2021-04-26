Новый объект здравоохранения может появиться в крае. Принято решение о строительстве в Хабаровске передового Многопрофильного центра медицинской реабилитации. Это стало возможным благодаря совместной работе регионального правительства и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Как отметил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, региону остро не хватает мощностей по основным направлениям здравоохранения, где требуется реабилитация: неврологии, травматологии и ортопедии, онкологии. Строительство нового учреждения на 200 коек должно решать эту проблему не только для жителей края, но и других регионов Дальнего Востока, где также наблюдается дефицит реабилитационных мощностей.

— Агентство проделало масштабную работу по поиску и привлечению инвестора к строительству центра медицинской реабилитации, а теперь принимает инвестпроект на сопровождение в формате «одного окна». Впереди еще много системной межведомственной работы. Мы готовы оперативно решать все поступающие вопросы для того, чтобы планомерно и результативно выполнять курс руководства края по сбережению здоровья наших граждан, — сообщил директор Агентства Сергей Щегельский.

Компания ООО «ПремиумСтрой-Инвест», которая намерена построить медцентр в Хабаровске, уже имеет успешный опыт в других регионах страны. Первый объект был сдан в Барнауле два года назад. На реабилитацию после лечения заболеваний и травм туда приезжают пациенты со всего Алтая и из соседних регионов. Второй аналогичный проект стартовал в Татарстане.

Уже предварительно определена площадка под строительство — в Краснофлотском районе, недалеко от городской больницы №10. Проект будет реализован через инструмент государственно-частного партнерства. Объект останется во владении инвестора, при этом значительная часть пациентов будет проходить лечение за счет средств ФОМС.

Современный многофункциональный медицинский центр сможет принимать на реабилитацию около семи тысяч пациентов в год. Появится более 200 рабочих мест – врачи, средний медицинский и технический персонал. На базе центра планируется проводить обучение студентов медицинских специальностей. Запланированный объем инвестиций — около 1 млрд рублей.