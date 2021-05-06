5 мая завершились работы по восстановлению ограждения набережной им. Невельского после чрезвычайной ситуации, которая возникла из-за ледохода. 22 апреля было разрушено четыре пролёта и четыре опоры общей протяженностью 12 метров.

Поручение о скорейшем восстановлении участка ограждения дал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Администрация краевого парка по поручению министра культуры края Юрия Ермошкина провела работы по оценке, после чего подрядчик приступил к восстановительным работам.

— Пешеходная зона набережной им. Невельского к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне приведена в первоначальное состояние. Жители и гости Хабаровска могут безопасно гулять по набережной Амура, — сообщили в министерстве культуры края.