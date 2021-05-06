5 мая завершились работы по восстановлению ограждения набережной им. Невельского после чрезвычайной ситуации, которая возникла из-за ледохода. 22 апреля было разрушено четыре пролёта и четыре опоры общей протяженностью 12 метров.
Поручение о скорейшем восстановлении участка ограждения дал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Администрация краевого парка по поручению министра культуры края Юрия Ермошкина провела работы по оценке, после чего подрядчик приступил к восстановительным работам.
— Пешеходная зона набережной им. Невельского к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне приведена в первоначальное состояние. Жители и гости Хабаровска могут безопасно гулять по набережной Амура, — сообщили в министерстве культуры края.
Эта запись была опубликована 06.05.2021в 09:12. В рубриках: Общество.
- Более 15 тысяч человек посетили краевой фестиваль-ярмарку «АмурФест. Весна»
- Фонтаны в краевой столице заработают Первого мая
- Приморский инвестор расселил барак на улице Волочаевской
- Движение маломерных судов на водных объектах в границах Хабаровска будет разрешено с 30 апреля
- Лучших педагогов выбрали в Хабаровске