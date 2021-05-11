Всего будут работать более 700 точек, реализующих мороженое, квас, выпечку и другие товары.

Как отметила начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Елена Тринцукова, во время открытого муниципального конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов весной и летом 2021 года было разыграно 735 точек. Из них около 30 оказались невостребованными у предпринимателей.

«Больше всего лотков с мороженым, прохладительными напитками и выпечкой появится традиционно в Центральном районе. Перечень продукции остался на уровне прошлого года, заявок на реализацию каких-то новых товаров не поступало. В Индустриальном районе откроется большое количество сезонных точек по продаже овощей и фруктов, но лотков с разными лакомствами здесь не будет. Направление, вероятно, не заинтересовало предпринимателей», — сказала Елена Тринцукова.

Также спикер рассказала, что на улице Тихоокеанской, 201, где раньше процветала несанкционированная торговля, в этом году появится 17 разрешенных точек по реализации продовольственных товаров. Места на аукционе оказались востребованными, однако пока к своей деятельности бизнесмены еще не приступили.

«Погода внесла коррективы в работу уличной торговли. Думаю, что как только в городе установится стабильно теплая погода, предприниматели более активно начнут разворачивать свою деятельность», — сказала Елена Тринцукова.

Напомним, что в минувшем 2020 году на конкурс также было выставлено более семи сотен мест, на которые претендовали около 1,5 тысячи предпринимателей. В результате победителями стали 710 конкурсантов. Заметим, что летняя уличная торговля традиционно стартует в Хабаровске 1 мая и завершается 31 октября.