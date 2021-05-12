Бригады рабочих трудятся с поправкой на погодные условия.

С 19 апреля бригады МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) начали работы с улицы Муравьева-Амурского. Также специалисты трудились на трассах Карла Маркса, Дьяченко, Ленина, Пионерской, Серышева, Тургенева, Шевченко и других.

Как рассказал помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «НПЦОДД» Дмитрий Дмитроченко, на текущий момент в рамках заключенных контрактов планируется сделать 75 тысяч квадратных метров разметки и свыше 400 квадратных метров пешеходных переходов и стоп-линий с использованием пластика.

«В этом году закупили краску белорусского производства, которую уже использовали в минувшем 2020-м. Она неплохо показала себя. Работы ведутся в соответствии с планами, но с поправкой на погодные условия. Из-за дождей и низкой температуры воздуха увеличивается время высыхания дорожной разметки», — сказал он.

Основная часть окрашивания дорог будет проведена в дневное время, однако с учетом загруженности трасс Хабаровска некоторые работы планируется проводить в вечернее и ночное время, а также в выходные дни.