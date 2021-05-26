В Городском дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей 20-го городского конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска по итогам работы в 2020 году». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В номинации «Производство» победу одержало ООО «Хабаровский завод трубной изоляции». В категории «Деловая женщина» награду вручили генеральному директору ООО «Дальневосточная фармацевтическая компания» Елене Загузовой. В номинации «Услуги» был отмечен предприниматель Игорь Постников, а в номинации «Торговля» приз вручили гендиректору «ООО «Дальневосточная металлургическая компания — Снаб». В категории «Общественное питание» победа досталась директору ООО «Ганеша» группы компаний «Вилки-Палки» Виктору Коныреву. Среди тех, кто организует семейный бизнес, отметили компанию ООО «СТРОЙКОР». Лучшим социальным предпринимателем признана бизнесвумен Вера Атюнина.

«В минувшем непростом году нам удалось сохранить важный сектор экономики, в котором сегодня осуществляют свою деятельность более 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес Хабаровска обеспечивает работой каждого третьего жителя из числа экономически активного населения города, формирует более 40% оборота организаций города. Благодаря настойчивости, предприимчивости и таланту вы вносите большой вклад в развитие нашего города, являетесь примером деловой активности, без которой невозможно движение вперед», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также благодарственные письма вручили лауреатам конкурса и представителям организаций, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

«Хочется выразить слова благодарности администрации города за ту поддержку, которую они оказали бизнесу в трудной ситуации. Это были не просто слова, а реальные меры, которые позволили спасти большое количество организаций. Благодаря этому сегодня предпринимательское сообщество подняло голову и уверенно смотрит в будущее», — отметила директор ООО «Дальневосточная фармацевтическая компания» Елена Загузова.

Напомним, что в прошлом году был создан муниципальный Ситуационный центр, на базе которого были разработаны 15 мер поддержки бизнеса. В результате из бюджета города было выделено 565 миллионов рублей на оздоровление городских предприятий.