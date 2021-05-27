Блок управленческих решений в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан стал одной из главных тем отчета Михаила Дегтярева перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

— Важная тема, которую поднимают на встречах жители края, – жилье. По итогам 2020 года у нас введено 229 тысяч квадратных метров жилья. Президентом страны поставлена задача – довести ввод жилья в крае до одного миллиона квадратных метров. Мы сможем это сделать уже к 2025 году! Задача амбициозная, но стратегически важная для успешного решения наболевшего квартирного вопроса, — заявил врио губернатора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Основной инструмент наращивания темпов жилищного строительства – комплексное освоение участков. Михаил Дегтярев сообщил, что только в Хабаровске под эти цели сформированы шесть площадок.

— Первоочередной участок – микрорайон Ореховая сопка, на территории которого есть возможность построить свыше одного миллиона квадратных метров жилья, — проинформировал депутатский корпус глава региона. — Мы уже развернули работу с федеральным центром по привлечению финансирования под создание инфраструктуры на территориях комплексной застройки.

По просьбе краевых властей Минвостокразвития России запускает новую инициативу – «Дальневосточные кварталы». Это даст застройщикам возможность воспользоваться режимом территорий опережающего развития, включая меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры. Михаил Дегтярев поставил задачу подготовить под «Дальневосточные кварталы» не менее трех территорий в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Он остановился на еще одной проблеме: до сих пор в крае не получили развития проекты арендного жилья. По этому направлению в сотрудничестве с корпорацией «ДОМ.РФ» готовится отдельная программа. Также серьезного внимания, по мнению врио губернатора, требует сфера индивидуального жилищного строительства. Массивы под ИЖС нужно планировать на комплексной основе, создавая инфраструктуру для них.

— Поэтому по моей инициативе запускаем флагманский проект «Дом дальневосточника», делаем это на основе деревянного домостроения, из собственного сырья. Ставлю задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года. И выйти на выпуск тысячи домокомплектов в год, — сказал Михаил Дегтярев.

Отдельно он остановился на проблеме обманутых дольщиков, подчеркнув, что главное в этом вопросе – чтобы люди быстрее получили жилье и заехали в новые квартиры.

— По итогам моей встречи с Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства впервые дано поручение по финансированию мероприятий на территории Хабаровского края, — сообщил врио губернатора. Соглашение с фондом заключено. Требуемыми средствами обеспечены. Деньги предоставляются по одиннадцати проблемным домам. Это – 1 044 гражданина. Министерству строительства края поставил задачу – решить проблемы дольщиков в этом году.

Что касается аварийного жилья, то глава региона напомнил о подписанном соглашении с главой фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным. Оно предусматривает сокращение сроков расселения аварийных домов, признанных непригодными для проживания по состоянию на 1 января 2017 года. Люди на три года раньше получат новые квартиры: не в 2025 году, а до 31 декабря 2022 года. Современное жилье получат более 3 400 человек.

— Поставил задачу – сформировать программу расселения и жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Сейчас его площадь превышает 150 тысяч квадратных метров. Дома на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске – одна из первоочередных задач. Мы достигли договоренности о выделении на эти цели из резервного фонда правительства РФ около 2 млрд рублей, — напомнил Михаил Дегтярев.

Кроме того, врио губернатора затронул вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В крае по его инициативе запущен новаторский механизм, позволяющий гражданам этой льготной категории старше 25 лет получать социальную выплату на приобретение жилых помещений. Михаил Дегтярев поблагодарил прокуратуру Хабаровского края и депутатов за поддержку этого законопроекта и уточнил, что правительству края поставлена задача – подготовить детальный план ликвидации очереди детей-сирот на получение квартир с учетом нового инструмента поддержки.