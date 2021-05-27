С начала года по программе капитального ремонта в Хабаровском крае было отремонтировано 45 кровель на сумму почти 124,9 млн руб. Накануне министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин посетил дома по улице Суворова в Хабаровске, чтобы на месте оценить качество выполненных работ. Глава краевого ведомства проверил новое покрытие плоской крыши дома 34. Участники мероприятия во главе с министром Дарием Тюриным увидели объект в стадии завершения, а представители краевого фонда капремонта и подрядных организаций отчитались о проделанной работе. На вопрос министра, трудно ли было собственникам договориться и принять такое решение, активные жильцы ответили, что все сложности переговоров сгладились тем, что, как только ремонт перешел в завершающую стадию, устранилось сразу несколько бытовых проблем. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Люди верят, прежде всего, председателю Совета дома, который разбирается во всех тонкостях: как провести собрание, как решить вопрос — жить в текущем ремонте или сделать капремонт кровли, лифта, утеплить фасад. Там, где идет диалог с жильцами и где работает Совет дома, решаются проблемы с платежами в фонд капитального ремонта и, как следствие, проводятся ремонтные работы. Иногда капитальный ремонт можно оплатить в рассрочку, для этого разработаны механизмы, которые уже действуют, — сказал Дарий Тюрин.

Представители Фонда капитального ремонта прокомментировали решение жильцов дома 46 по ул. Суворова увеличить взнос на капитальный ремонт почти в два раза на 15 лет, чтобы провести дорогостоящие работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую (с плоской на скатную). Кроме демонтажа старой рулонной кровли и настила новой из профилированного листа, в работы включены: установка зонтов над вентшахтами, прокладка трубопроводов стояков фановой канализации, установка противопожарных люков, обработка огнебиозащитным составом и др. Стоимость работ составила почти 6,8 млн руб., из них только часть перекрывается предыдущими платежами жильцов этого дома в Фонд капитального ремонта. Оплата работ оформлена в рассрочку, но главное, что уже сейчас жильцы довольны результатом ремонта.

Как уточнил министр, подобные работы сегодня проводятся по программе капитального ремонта по всему краю. Из 281 многоквартирного дома, где запланировано проведение строительно-монтажных работ в 2021 году, в 99 МКД обновят именно кровли. Большая часть приходится на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Напомним, что по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае с 2014 года за счет фонда капремонта работы по капитальному ремонту кровли произвели в 970 многоэтажках на сумму 2,4 млдр руб.