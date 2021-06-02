Получить сертификат о прививке от новой коронавирусной инфекции в электронном виде можно на портале Госуслуг. Он доступен после прохождения второго этапа вакцинации.

— У завершивших вакцинацию пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на Госуслугах, сертификат через некоторое время отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете. В случае если возникли какие-то затруднения с поиском сертификата, на главной странице сайта Госуслуг можно кликнуть по вкладке «Услуги», далее «Мое здоровье» и » Сертификат вакцинированного от COVID-19″. Также попасть в этот сервис можно с главной страницы сайта, нажав баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19», — пояснили в министерстве информационных технологий и связи края.

Сертификат автоматически будет доступен и тем, кто подтвердил свою учетную запись на Госуслугах уже после прохождения вакцинации. Также жители края, сделавшие прививку от коронавирусной инфекции, могут вести на портале дневник самонаблюдения за своим здоровьем.

Напомним, на сайте Госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги» можно также записаться на вакцинацию от COVID-19. Всего в крае привились от новой коронавирусной инфекции свыше 117 тысяч человек. В регионе действует 60 пунктов вакцинации.