38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 43 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 17

Хабаровский район — 9

имени Лазо район — 2

Нанайский район — 2

Охотский район — 8

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 494 койки. Свободно 124. На лечении находится 3 тяжелых пациента, 1 подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1615 человек. В том числе 370 стационарно, 1245 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 636 случаев Covid-19. 50 605 человек выздоровело.