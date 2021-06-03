38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 43 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 17
Хабаровский район — 9
имени Лазо район — 2
Нанайский район — 2
Охотский район — 8
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 494 койки. Свободно 124. На лечении находится 3 тяжелых пациента, 1 подключен к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 1615 человек. В том числе 370 стационарно, 1245 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 636 случаев Covid-19. 50 605 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 03.06.2021в 10:01. В рубриках: Медицина.
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