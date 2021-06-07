Власти Хабаровского края готовы организовать прием граждан Японии для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

— Все, что Президент России озвучил на Петербургском международном форуме, — и касательно заботы о людях, и касательно бизнеса и поддержки предпринимателей, и уникальное предложение государства о вакцинации иностранных граждан в России, все касается Хабаровского края, все нам на пользу, все нам в копилку, — уточнил врио губернатора Михаил Дегтярев. — Самое главное для нас, учитывая, что мы – приграничный регион, где располагается крупнейший хаб на Дальнем Востоке, — это так называемый медицинский туризм. Мы, кстати, хорошо уже подготовились к этому решению Владимира Владимировича Путина. Мы провели переговоры с японской стороной по линии нашего посольства и торгпредства.

Глава региона сообщил, что в Хабаровске уже сегодня готовы принимать подданных Японии.

— Мы ждали решение главы государства и сейчас ждем оперативного решения министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора о выделении нам квот на коммерческие вакцины. Как только будет решение принято, мы сразу же можем открывать авиасообщение с Японией и приглашать наших соседей в Хабаровск на вакцинацию. Мы к этому готовы, отели готовы, культурная программа готова, наши врачи к этому тоже готовы, — подчеркнул Михаил Дегтярев.