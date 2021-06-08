Текущую эпидемиологическую обстановку обсудили сегодня на очередном заседании краевого штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провёл заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. В течение четырех последних недель наблюдается активный рост числа заболевших. Наибольший прирост фиксируется в городе Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском и Охотском районах. За последние 14 дней в Хабаровском крае дополнительно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было развернуто почти 100 коек. Загруженность коечного фонда в регионе составляет 76%, а в Хабаровске — почти 85%.

По информации краевого минздрава, за минувшую неделю дополнительно развернуто 40 коек в Городской больнице № 10, в ЦРБ района имени Лазо вновь вводится режим работы ковидного госпиталя, там развернуто 20 коек. С 6 июня, постановлением правительства Хабаровского края поселок Новое Устье Охотского района закрыт на карантин. В поселении был зафиксирован 61 случай заболевания COVID-19. Из них заболело 5 детей, 2 беременные женщины. Санитарным бортом эвакуировано в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре 17 человек.

— Нестабильная эпидемиологическая ситуация складывается и в соседнем поселке Вострецово. Там зарегистрировано 9 случаев заболевания COVID-19, из них 7 человек жители и сотрудники дома интерната. Сейчас учреждение переведено на усиленный режим работы – вахта по 14 дней. Сегодня из Охотского района мы ещё 9 человек направляем на лечение в Комсомольск-на-Амуре. Необходимо рассмотреть возможность о закрытии поселка Вострецово на карантин, — сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Зубун обратила внимание участников оперативного штаба на то, что за последнюю неделю зафиксирован прирост числа забоелвших COVID-19 на 32%. Если в последнюю неделю мая было зафиксировано 245 случаев, то в первую неделю июня лабораторно подтверждено 319 случаев.

— Большая часть фактов заболевания COVID-19 проявляется в форме ОРВИ – 64%, почти у четверти заболевших фиксируется пневмония, около 6% случаев носят бессимптомную форму. Управление Роспотребнадзора настаивает на введении ограничительных мероприятий в крае. Мы предлагаем вернуться к заполняемости социально-культурных объектов не более 50% и ограничить массовые мероприятия с участием в них до 100 человек. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, не забывать о социальной дистанции, – сказала Ирина Зубун.

В Хабаровском крае вакцинировано 124 198 человек, завершена вакцинация двумя компонентами у 94 674 жителей. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило 149 526 доз вакцины, около 83% уже израсходовано. Как отметили участники штаба, при сохранении текущих темпов вакцинации запас вакцины составляет до 10 дней. Правительство Хабаровского края сегодня обратится в федеральный Минздрав о выделении региону дополнительного объёма вакцины для продолжения прививочной кампании. Уже завтра в Хабаровск должно поступить более 5 тысяч доз «ГамКовидВак» («Спутник V»), которые будут оперативно распределены по медорганизациям и позволят в полной мере продолжить вакцинацию населения.

Кроме этого, Евгений Никонов поручил направить кислородные концентраторы в Николаевскую и Советско-Гаванскую центральные районные больницы. Также минздраву края необходимо актуализировать запас лекарственных средств в медицинских учреждениях, особое внимание уделить запасу антикоагулянтов, и, в случае необходимости, произвести оперативную закупку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 894 случая Covid-19. 50 854 человека выздоровели. Всего на лечении на сегодняшний день находятся 1616 человек. В том числе 433 стационарно, 1183 амбулаторно.