Девять из 11 регионов Дальневосточного федерального округа готовы включиться в программу комплексной застройки «Дальневосточный квартал». Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании форума «ProДФО» в рамках Медиасаммита-2021, который проходит сейчас во Владивостоке. Хабаровский край в числе регионов, где власти запустят новую жилищную программу.

— В рамках программы «Дальневосточный квартал» мы провели работу почти со всеми регионами. В девяти крупнейших субъектах на выходе конкретные площадки объемом 2,1 млн кв. м. В этом году начинаем первые стройки. Будем расширять территории опережающего развития, заводить застройщиков в эти режимы с целью снижения цены на жилье, — сказал Чекунков.

Министр также напомнил о льготной программе «Дальневосточная ипотека». По его словам, она сделала жилье доступнее для молодых семей. Программой воспользовались 20,5 тысяч участников, а потенциально заинтересованы в улучшении жилищных условий и покупке жилья 380 тысяч молодых семей. Напомним, что Хабаровский край по количеству выданных льготных кредитов стабильно входит в тройку лидеров среди регионов округа.

В свою очередь эксперты форума обратили внимание на принятый в конце прошлого года закон о комплексном развитии территорий, который открывает новые возможности для комплексной застройки с привлечением инвестиционных средств и может стать драйвером развития регионов. Эта концепция идеально подходит для новой программы «Дальневосточный квартал».

— Словосочетание «точечная застройка» стало ругательным. Надо планировать район заранее. Для крупных городов – это минимум 100 тысяч кв. м организованной, запланированной застройки с разумной этажностью. Нужны стандарты по паркам, по общим территориям, по дворам, парковкам, доступу людей с ограниченными возможностями, в рамках точечной застройки это нереализуемо, — отметил глава Минвостокразвития.

Параллельно стартовала еще одна программа, разработанная министерством – «Дальневосточная концессия», с целевым объемом инвестиций в ближайшие 5 лет до 500 млрд рублей. Смысл такой концессии – это ускоренное инвестирование в объект инфраструктуры из будущих налоговых потоков. Программа включает в себя пакет проектов, по которым государство гарантированно расплатится с инвесторами за построенные объекты в течение двадцати лет.

По словам министра, более 2/3 из них должны стать социальными объектами – в том числе культуры и спорта. Проведена работа с регионами, собран предварительный перечень из более чем 3000 проектов общей стоимостью 650 млрд рублей. Объем заявок уже превысил потенциальный размер программы.

Напомним, «ProДФО» – это серия онлайн-форумов, где на одной площадке власть, жители, эксперты и СМИ обсуждают темы развития Дальнего Востока, проблемы регионов ДФО. Организаторами выступают Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив».