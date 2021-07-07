По уточненной информации Дальневосточного УГМС, с прохождением очередного гребня паводка, смещающегося с Верхнего течения реки Амур, достижение отметок неблагоприятных явлений у города Хабаровск ожидается 08-10 июля 480-520 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное — 600), у г. Комсомольск-на-Амуре: 15-17 июля 500-600 см (неблагоприятное 450 см, опасное — 650). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На реках края сохраняется повышенная водность. Затоплены поймы р. Амур до устья на глубину 0,2-1,7 м, на реках Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,5-1,0 м

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды рек в регионе. Совместно с гидрологами Дальневосточного УГМС они уточняют обстановку, работают с главами поселений и сменами единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов по оперативному обмену информацией.

Для мониторинга паводковой обстановки, информирования и обеспечения защиты населения и территорий с 06.07.2021 на островной части г. Хабаровска организована работа патрульных групп от поисково-спасательного отряда (н.п. Ракитное), Специализированной пожарно-спасательной части и центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровни воды на реках края по состоянию на 08.00 (хбр) 7 июля 2021 г.:

р. Уссури — с. Лончаково – 39 см (-7 см за сутки), неблагоприятное явление – 350 см, опасное – 500 см.

р. Уссури — с. Шереметьево – 507 см (-5 см за сутки), неблагоприятное явление – 810 см, опасное – 950 см.

р. Уссури – с Венюково – 88 см (-5 см за сутки), неблагоприятное явление – 400 см, опасное – 520 см.

р. Уссури — с. Новосоветское – 376 см (0 см за сутки), неблагоприятное явление – 550 см, опасное – 700 см.

р. Хор — п. Среднехорский – 788 см (-17 см за сутки), неблагоприятное явление – 950 см, опасное – 1000 см.

р. Хор – п. Бичевая – 179 см (-10 см за сутки), неблагоприятное явление – 400 см, опасное – 450 см.

р. Хор — п. Хор – 596 см (-20 см за сутки), неблагоприятное явление – 780 см, опасное – 550 см.

р. Кия — с. Марусино – 284 см (0 см за сутки), неблагоприятное явление – 400 см, опасное – 480 см.

р. Кур – с. Новокуровка – 488 см (-18 см за сутки), неблагоприятное явление – 650 см, опасное – 740 см.

р. Тунгуска – с. Архангеловка — 856 см (+3 см за сутки), неблагоприятное явление – 1000 см, опасное – 1080 см.

р. Амур — г. о. Хабаровск – 431 см (+19 см за сутки), неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 600 см.

р. Амур – с. Елабуга – 437 (+14 см за сутки), неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 550 см.

р. Амур — с. Троицкое — уровень 307 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

р. Амур — с. Малмыж — уровень 365 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см. опасном явлении 560 см.

р. Амур — г. Комсомольск-на-Амуре — уровень 411 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

р. Амур – с. Нижнетамбовское — уровень 525 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

р. Амур — с. Циммермановка – уровень 474 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

р. Амур — с. Мариинское – уровень 366 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

р. Амур — с. Богородское – уровень 345 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

р. Амур — с. Тахта – уровень 458 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять меры по сохранения своего имущества. Дачникам в период прохождения паводка покинуть свои участки и не подвергать жизнь опасности. На участках в пониженной местности, вблизи русел рек, пойменных местах следует поднять вещи и иное имущество на возвышенности, верхние этажи. Туристам, рыбакам, охотникам следует в период прохождения паводков воздержаться от выезда на реки, сплавы, в труднодоступную местность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112» или телефон пожарно-спасательной службы «101».