В текущем году на ЕГЭ зафиксировано 34 стобалльных результата. Их показали выпускники школ Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского районов, а также Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Мария Зайцева из школы № 24 Города юности набрала суммарно 297 баллов по трем предметам: истории, русскому и иностранному языкам. Об этом на брифинге о предварительных итогах региональной кампании ЕГЭ – 2021 сообщила министр образования и науки края Виктория Хлебникова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– В крае растет число ребят, которые набирают на экзаменах 80 баллов и более. В текущем году высокие результаты показали 2678 человек. По иностранному языку, профильной математике, литературе, информатике, географии, обществознанию и биологии доля высокобалльных работ в сравнении с прошлым годом увеличилась. От 80 до 100 баллов по иностранному языку получил каждый третий выпускник, по информатике – каждый пятый. Те из ребят, кто преодолел отметку в 95 баллов, а также победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат денежную премию имени Н.И. Гродекова. Ранее такое решение было принято врио губернатора края Михаилом Дегтяревым, – рассказала Виктория Хлебникова.

Именная денежная премия губернатора края имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова имеет два номинала. По 100 тысяч рублей получат стобалльники ЕГЭ, а также победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. По 50 тысяч рублей перечислят выпускникам, набравшим 95 и более баллов. Всего на премию претендуют 223 человека. Поощрение предусмотрено независимо от того, остается выпускник в регионе, или отправляется учиться в другой субъект РФ.

– На что потратить положенную премию, я еще не решил. Наверное, отложу на перспективу. Поступать собираюсь на географический факультет Московского государственного университета. После окончания обучения, надеюсь, что получится вернуться в Хабаровский край и трудоустроиться в отрасли, связанной с картографией или науками о Земле. Сейчас это стремительно развивающиеся направления, – поделился планами на будущее выпускник Политехнического лицея г. Хабаровска, стобалльник по географии, абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии Дмитрий Авдеев.

Сертификаты на получение выплаты будут вручены на краевой смене выпускников «Яблоко Ньютона», которая пройдет в Краевом детском центре «Созвездие» с 21 по 23 июля. Для назначения премии необходимы следующие документы: заявление на ее перечисление, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты банковского счета выпускника. Денежные средства будут перечислены до 1 августа.