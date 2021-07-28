Цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, не должны гарантированно превышать 10900 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня в Южно-Сахалинске глава правительства РФ ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, а также заслушал информацию о создании Единой дальневосточной авиакомпании, накануне совершившей свой первый региональный рейс.

– Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально – 10900 рублей. Необходимо наладить обратную связь с пассажирами, чтобы мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники, – подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин также выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании российскими самолетами будут успешно реализованы. К 2025 году авиапарк компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Глава правительства сообщил, что будет обсуждать этот вопрос в ходе посещения авиапредприятий в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске.

– Для вновь создаваемой авиакомпании важна прежде всего социальная направленность. Ее задача – повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты, – отметил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Обновленная маршрутная сеть авиакомпании составит 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 – местных.

В июле Правительство России утвердило распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок. На перелеты между регионами ДФО в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В их числе: Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.