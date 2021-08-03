Перечень расширил департамент муниципальной собственности.

В июле 2021 года на официальном портале городской администрации (khv27.ru) расширен перечень муниципальных услуг. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В электронном формате доступно: «Предоставление информации о планировании выполнения комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Хабаровск», финансируемых за счет бюджетных средств»; «Информирование о начале выполнения комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств»; «Утверждение карты-плана территории по результатам выполнения комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Хабаровск», финансируемых за счет внебюджетных средств».

Чтобы воспользоваться новыми услугами, необходимо зайти на сайт администрации города, далее в раздел «Жителям города» — «Муниципальные услуги» — «Земельные отношения». После выбрать услугу «Подать заявление с использованием учетной записи на портале Госуслуг». Также они доступны в традиционном формате.

На сегодняшний день администрация города перевела 88 услуг в электронный вид. Они доступны на официальном сайте во вкладке «Жителям города».