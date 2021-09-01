313 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 319 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 260

Хабаровский район — 3

Тугуро-Чумиканский район — 15

Солнечный район — 1

Нанайский район — 2

Ванинский район — 3

Ульчский район — 1

СоветскоГаванский район — 4

имени Лазо район — 16

Бикинский район — 7

Амурский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1778 коек. Свободно 313. На лечении находится 20 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 317 071 житель края, полностью завершили вакцинацию 276 174 человека.

Всего на лечении находится 5 482 человека. В том числе 1465 стационарно, 4 017 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 193 случая Covid-19. 69 018 человек выздоровело.