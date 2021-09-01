313 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 319 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 260
Хабаровский район — 3
Тугуро-Чумиканский район — 15
Солнечный район — 1
Нанайский район — 2
Ванинский район — 3
Ульчский район — 1
СоветскоГаванский район — 4
имени Лазо район — 16
Бикинский район — 7
Амурский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1778 коек. Свободно 313. На лечении находится 20 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 317 071 житель края, полностью завершили вакцинацию 276 174 человека.
Всего на лечении находится 5 482 человека. В том числе 1465 стационарно, 4 017 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 193 случая Covid-19. 69 018 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 01.09.2021в 09:21. В рубриках: Медицина.
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