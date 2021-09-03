ВТБ планирует профинансировать строительство отеля и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске

ВТБ планирует профинансировать строительство гостиничного и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске холдинга «Невада Групп». Соглашение о сотрудничестве в рамках господдержки инвестиционных проектов в туристической сфере по льготной программе Ростуризма стороны подписали на ВЭФ-2021.

Строящийся 11-этажный многофункциональный комплекс площадью около 60 тыс. кв. м будет включать отель на 152 номера, водно-оздоровительную часть с зоной современного аквапарка, СПА-центр, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой центр, кафе и рестораны. Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.

Холдинг «Невада Групп» реализует проект за счет собственных средств. Привлечение льготного финансирования в рамках кредитной программы Ростуризма позволит компании завершить строительство до конца 2023 года.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и учредитель ООО «Броско» (входит в холдинг «Невада Групп») Юрий Егоров.

«ВТБ активно поддерживает развитие туристической инфраструктуры в регионах России. Такие проекты выступают драйверами экономического роста регионов и развивают смежные отрасли, а также имеют высокую бюджетную эффективность. Все это положительно влияет на качество жизни населения. Туристическая отрасль испытала на себе серьезное влияние ограничений, связанных с пандемией. Для восстановления требуется доступное финансирование, и программа Ростуризма станет для этого одним из эффективных инструментов. Объем заявок, поступивших к нам на рассмотрение по этой программе, составил уже 100 млрд рублей», − прокомментировал Денис Бортников.

«Рекреационный объект такого уровня значительно повышает туристическую привлекательность региона. Мы уверены, что он станет любимым местом отдыха жителей города и края, а также точкой притяжения внутренних туристов и гостей из зарубежных стран», − отметил Юрий Егоров.