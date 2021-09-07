292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 296 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 268

Хабаровский район – 24

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1778 коек. Свободно 394. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, 14 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 324 023 жителя края, полностью завершили вакцинацию 288 120 человек.

Всего на лечении находится 5 424 человека. В том числе 1384 стационарно, 4 040 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 013 случаев COVID-19. 70 876 человек выздоровело.