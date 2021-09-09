В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» была проведена реконструкция перекрестка улиц Шелеста – Большая – Воронежская.

Сейчас основные работы по ремонту дорожного полотна и обустройству пешеходных связей завершены. Сегодня здесь трудятся специалисты МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД). Бригады рабочих наносят разметку, монтируют дорожные знаки и проводят комплекс мероприятий по модернизации системы видеонаблюдения.

«Для того чтобы разгрузить этот напряженный перекресток, изменены геометрические параметры участка улично-дорожной сети. На отрезке улицы Большой от улицы Минина до Воронежской появилась новая полоса для движения транспорта с правым поворотом (на Воронежскую) в сторону улицы Трехгорной. По еще одной дополнительной полосе можно будет уйти с правым поворотом с Воронежской на Большую. Также исчез привычный левый поворот на улицу Шелеста при движении по улице Воронежской в сторону Трехгорной, а новый появится неподалеку, за автомобильной заправкой», – рассказал помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) Дмитрий Дмитроченко.

Общая стоимость работ по организации движения оценивается в 17 миллионов рублей. Эти средства были направлены на установку опор, замену светофоров, нанесение разметки холодным пластиком, установку знаков повышенной яркости, монтаж системы дорожного ограждения и другие виды работ.

Как отметил Дмитрий Дмитроченко, пока не все автомобилисты привыкли к новой схеме движения: часть водителей продолжают поворачивать с Воронежской на Шелеста из-за чего возникают заторы, мешающие свободному движению автомобильных потоков.

«Все работы мы планируем завершить до конца этой недели. После выполнения монтажа и запуска видеонаблюдения мы будем просчитывать эффект, который дала реконструкция перекрестка», – отметил Дмитроченко.

Всего в текущем году было реконструировано 5 светофорных объектов, включая Шелеста – Воронежскую – Большую. До конца года работы будут выполнены также на пересечении улицы Юности и 1220 км, Амурского бульвара — Дзержинского, Промышленной — пер. Хабаровского и ул. Луговую.