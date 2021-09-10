В краевой учебный центр ГО и ЧС, расположенный в Хабаровске, для повышения и приобретения профессиональных навыков приехали 18 пожарных из разных муниципальных районов. Сегодня огнеборцы приступили к занятиям. Им предстоит как закрепить теоретические знания, так и получить практические навыки в области ликвидации пожаров. Для этого они в течение 1,5 месяцев будут усиленно заниматься в самом центре, а также на базе 35-й городской пожарной части, где свой опыт им передадут в том числе и ветераны пожарной службы.

– Такое обучение у нас проходит каждый год, раз в квартал. Приезжает группа из 18–30 новичков. Они учатся полный день на протяжении 1,5 месяцев. В программе – специализированный курс, позволяющий им выполнять работу пожарного. По итогу всем выдается свидетельство о прохождении обучения и допуски к работе, – рассказал начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите Андрей Шурыгин.

В рамках учебной программы будущие пожарные овладеют тактикой тушения огня, научатся отыскивать людей в условиях сильной задымленности. Они также пройдут курс психологической реабилитации и оказания первой медицинской помощи. Учебный курс по оказанию ПМП рассчитан на 64 часа. Как объяснили специалисты, на пожарах и во время ДТП, куда пожарные тоже часто выезжают, практически постоянно приходиться спасать людей, которым стало плохо. И чаще всего требуется проводить реанимацию сердца. Именно поэтому сегодня в каждой пожарной части есть специальный манекен для тренировок, на котором пожарные регулярно упражняются.

– Такой практический курс дает возможность овладеть всеми тонкостями профессии. А эти тонкости как раз и важны, ведь наша работа сопряжена с риском для жизни. В Хабаровске есть возможность попробовать в работе любое оборудование, которого у нас в районах нет. Здесь есть 50-метровая лестница, сложные тренажеры. Поэтому такие стажировки нужно обязательно продолжать, – поделился первыми впечатлением Вадим Пилявский, работник 39-й пожарной части 1-го Отряда противопожарной службы края.

В первый учебный день пожарные осваивали облачение в полную амуницию на время, проводили боевое развертывание на месте пожара. Им также показали, как вязать узлы для эвакуации с высоты. Кроме того, огнеборцы отработали порядок движений при реанимации пострадавших.

Сейчас в состав Противопожарной службы Хабаровского края входит 78 подразделений с личным составом более 2 тысяч человек. Пожарные постоянно проводят тренировки. Каждый год представители этой профессии подтверждают свое мастерство на краевых соревнованиях.