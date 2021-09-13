С начала сентября врачи краевых поликлиник ежедневно совершают по два — три выезда в разные компании для проведения вакцинации сотрудников от COVID-19. Наибольшим спросом у работников частных организаций пользуется вакцина «Спутник Лайт». Её вводят один раз и повторный выезд на предприятие не требуется.

Как рассказали специалисты краевого Минздрава, чтобы пригласить медиков на выездную вакцинацию, руководитель компании должен оформить заявку, указать точное количество желающих привиться и организовать трансфер мобильной бригады медиков из поликлиники и обратно. При наличии СНИЛС сотруднику компании сделают прививку бесплатно. Если же на предприятии задействованы граждане других государств, работодателю нужно будет заранее оплатить стоимость препарата.

— В августе на предприятиях прививали по 50-100 человек за один выезд, сейчас людей приходит меньше, но зато стало больше заявок от самих предприятий. В этом плане вакцина «Спутник Лайт» самая удобная. Ее нужно ставить однократно, кроме того эта вакцина положена только людям моложе 60 лет, то есть как раз возрасту работающего населения Хабаровска, — рассказала журналистам Оксана Лебедева, сотрудник поликлиники № 16 г. Хабаровска.

Как и в поликлинике по месту жительства, на выездной вакцинации пациент получает бумажный сертификат о прививке. Данные по привитом в течение недели заносят на электронный портал Госуслуги27.

Активнее всего прививаются сотрудники лечебных учреждений, как частных, так и государственных, транспортники, сотрудники общепита. Всего по данным федерального регистра, в Хабаровском крае к настоящему времени полный курс вакцинации от COVID -19 прошли 330 962 человека –это почти 54 % от численности населения края, подлежащего вакцинации. Доз препаратов на складах достаточно. Сейчас в крае прививают вакцинами «Гам-КОВИД -Вак», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт».

Тем временем в регионе начинается и традиционная вакцинация от гриппа. Между прививками от гриппа и коронавируса медики рекомендуют выдержать интервал в месяц.