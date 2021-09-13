В церемонии приняли участие глава региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Храм Александра Невского находится в Краснофлотском районе. Его восстановили после пожара семилетней давности.

«Храм был основан в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, и назван в честь святого Александра Невского – патриота, защитника и покровителя нашего государства. Тогда же прихожане нашего храма собрали огромную сумму – более 78 тысяч рублей в фонд обороны, для помощи семьям фронтовиков, на постройку танковой колонны «Дмитрий Донской». За это настоятель храма и его прихожане получили благодарность Верховного Главнокомандующего. Вера всегда помогала нашему народу строить будущее России на прочном фундаменте тысячелетнего опыта Руси. Горожане смогли восстановить храм Святого благоверного князя Александра Невского после страшного пожара. Более семи лет хабаровчане ждали этого события», – сказал, обращаясь к участникам праздничной службы, Михаил Дегтярев.

Храм Святого благоверного князя Александра Невского сразу после открытия стал настоящим местом притяжения для верующих. Приход составляли не только жители Хабаровска и Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока – Сахалина, Приморья, Амурской области. На обычной службе собиралось 300-400 верующих, в дни Великих праздников – до 5000 человек.

«Этот храм – один из лучших в Хабаровске. Я вас поздравляю от всей души с его возрождением, желаю вам добра, веры и надежды», – обратился к прихожанам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.